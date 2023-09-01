Россиян интересуют данные, которые украинские защитники отправляют через спутниковую систему Starlink.

Российские хакеры, которые связаны с военной сферой, атакуют мобильные устройства бойцов Вооруженных сил Украины. Россияне пытаются получить секретную информацию о боевых действиях.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на предупреждение от США и других западных союзников Киева. Таким образом разведывательный альянс "Пяти глаз" (США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании) подтверждает отчет Службы безопасности Украины о попытках хакеров РФ проникнуть в планшеты Android. Отмечается, что эти гаджеты используются для планирования и выполнения боевых задач.

По данным СБУ, россияне разработали вредоносный код для кражи данных, которые отправляются с мобильных устройств военнослужащих через спутниковую систему Starlink. Как известно, именно эти спутники играют важную роль в обеспечении связи на поле боя в Украине.

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В украинской спецслужбе отмечали, что смогли заблокировать несколько попыток взлома. Однако указывалось, что противнику удалось "захватить планшеты на поле боя" и установить на них вредоносное ПО.

США и союзники считают, что за кибератаками стоит хакерское подразделение российской военной разведки, известное как Sandworm. Их также подозревают в атаках, которые в 2015 и 2016 годах приводили к отключению электроэнергии на украинской территории.

Действия российских хакеров - последние новости

В Politico предупреждали, что в этом году российские хакеры усилят кибернаступление на Украину.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины отмечают, что российские хакеры продолжают охотиться на персональные данные украинцев.

Недавно российские хакеры пытались взломать компьютеры десятков дипломатов в посольствах в Украине, используя фейковую рекламу подержанного авто.

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