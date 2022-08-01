Находиться вблизи фронта опасно, поэтому жителей области просят эвакуироваться по возможности.

С начала широкомасштабного вторжения РФ, защитники Украины деоккупировали 46 населенных пунктов Херсонщины.

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

"В Херсонской области на сегодня уже освобождено 46 населенных пунктов, большинство - это на севере области, которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - сказал он.

По словам Бутрия, российские оккупанты обстреливают села, которые уже перешли под контроль Украины. Находиться вблизи фронта опасно, поэтому жителей области просят эвакуироваться по возможности.

"Чтобы себя обезопасить, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до полного освобождения области", - добавил Бутрий.

Как сообщал УНИАН, СБУ уже установила всех причастных к подготовке псевдореферендума в Херсонской области. Напомним, ранее была информация, что ВСУ приближают момент освобождения Херсона.

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