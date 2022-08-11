В частности РФ имеет доступ к месторождениям нефти, газа, известняка.

Природные ресурсы Украины на сумму не менее 12,4 триллионов долларов сейчас находятся под контролем российских оккупантов.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анализ SecDev.

Как отмечает издание, сейчас на контролируемых Россией территориях находится 63% угольных месторождений Украины, 11% месторождений нефти и 33% месторождений важных полезных ископаемых, включая литий.

Кроме того, Россия имеет доступ к месторождениям нефти, газа, известняка, титановой руды, урана, золота, циркониевой руды и стронция.

Напомним, в Минагрополитики подсчитали, сколько урожая уже собрали украинские фермеры. Так, сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине уже проведен на площади 4,8 млн га. Сбор озимого рапса проведен на площади 929 тыс. га, намолочено 2,5 млн тонн.

Отмечается, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Ивано-Франковщины – 61,2 ц/га.

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