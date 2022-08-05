Сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине проведен на площади 4,8 млн га.

Сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине уже проведен на площади 4,8 млн га, намолочено 17,5 млн тонн зерна.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По информации ведомства, уже известно о таких успехах украинских фермеров:

пшеницы обмолочено 3,5 млн га, намолочено 12,6 млн тонн;

ячменя с 1,3 млн га собрано 4,4 млн тонн;

гороха из 101 тыс. га – 226 тыс. тонн.

Кроме того, сбор озимого рапса проведен на площади 929 тыс. га, намолочено 2,5 млн тонн.

"В Одесской области намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Днепропетровской – 2 млн тонн. Аграрии Винницкой и Николаевской областей собрали по 1,6 млн тонн зерна, Кировоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельницкая и Черкасская намолотили более 1 млн тонн зерна каждая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Ивано-Франковщины – 61,2 ц/га.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, под урожай 2022 года украинские аграрии посеяли наибольшую площадь озимого рапса за всю историю Украины - 1,4 млн га.

Как сообщили в Минагрополитики, в Украине под урожай 2022 года на зерно посеяно озимых культур на площади 7,7 млн га, что на 0,4 млн га больше по сравнению с показателем 2021 года.

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