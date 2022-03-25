Резников провел телефонные разговоры с министрами обороны Финляндии, Италии, Канады и США.

Поддержка Украина со стороны партнеров безоговорочная, однако, чем больше она будет, тем лучше.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook.

Он сообщил, что сегодня провел четыре онлайн и телефонных разговора с коллегами-министрами обороны Финляндии-Антти Кайкконеном, Италии - Лоренцо Гуэрини, Канады - Анитой Ананд и США - Ллойдом Остином III.

Резников отмечает, что все страны цивилизованного мира понимают, с какой проблемой в виде российского агрессора столкнулось наше поколение, а гуманитарная помощь, которую оказывают нам наши друзья - существенная, в частности, и поддержка украинских граждан, которые вынуждены временно покинуть родную страну на время войны, развязанной Россией.

"Поддержка Украины со стороны партнеров безоговорочная. Тем не менее, чем больше она будет, тем лучше. И нам есть еще к чему идти в этом направлении; сотрудничество. Более того: она будет и в дальнейшем и будет расти количественно и качественно. На этом публично подчеркивают наши партнеры", - отмечает Резников.

Министр обороны Украины пишет, что мужеством и героизмом наших защитников и защитниц восхищается весь мир и понимает, что именно от обороноспособности Украины зависят мир, безопасность и будущее человечества.

"Я благодарен своим коллегам, представляющим страны, которые бок о бок стоят с нами на защите правды и свободы. Сегодня речь идет не только об Украине. Речь идет о ценностях всего цивилизованного мира. Правда с нами. Победа - за нами" - отмечает Резников.

Напомним, по данным Минобороны, российских военных готовят до того, чтобы они должны завершить операцию к 9 мая.

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