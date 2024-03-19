В результате атаки была поражена российская бронированная техника.

Бойцы-добровольцы Русского добровольческого корпуса показали фрагмент боев в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале РДК, видны разрушения в результате боевых действий. Война пришла на территорию страны-агрессора.

Короткое видео демонстрирует фрагмент контактного боя с российскими военными. Один из бойцов РДК подбил российскую бронетехнику, устроив засады вдоль дороги.

"Козинка. Работает Русский Добровольческий Корпус!" - говорится в сообщении.

Прорыв добровольцев в РФ

Как известно, 12 марта в Легионе "Свобода России", "Русском добровольческом корпусе" и "Сибирском батальоне" объявили о начале операции на российской территории.

Повстанцы призвали жителей ряда населенных пунктов эвакуироваться, чтобы не попасть под обстрелы. Сегодня вечером в их Telegram-канале появился призыв к жителям Белгорода.

"Призываем жителей города немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела! Мы наносим удары по военным целям, но в связи с размещением военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские", - написали они.

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