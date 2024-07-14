Заместитель руководителя ОП отметил, что "все важные решения, которые США принимали раньше, делались очень тихо, и на этот раз будет так же".

США пока не собираются отменять запрет на использование американского оружия для ударов вглубь территории РФ, и даже последняя кровавая ракетная атака РФ по Украине, когда был нанесен удар по больнице "Охматдет", не повлияла на позицию Джо Байдена.

Несмотря на это, украинская сторона продолжает работать с американскими партнерами и надеется, что соответствующее решение примут в ближайшее время. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Все знают, откуда идет опасность: ракеты запускают из конкретных мест. Все важные решения, которые США принимали раньше, делались очень тихо, и на этот раз будет так же", - говорит Жовква.

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Не вдаваясь в подробности переговоров, чиновник рассказал, что между лидерами США и Украины есть понимание относительно того, почему Украине нужно это разрешение.

Отвечая на вопрос Голоса Америки, одна ли это из тех ситуаций, когда США говорят нет, пока не скажут да, Жовква ответил, что прогресс в этом вопросе однозначно будет.

"Так же, как это было в прошлом по другим вопросам, которые мы обсуждали с администрацией", - добавил чиновник.

Разрешение на удары оружием США вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение США поражать военные цели на территории России с помощью американского оружия помогло Украине остановить российское наступление на Харьков. А теперь ВСУ нуждаются в дальнейшем снятии ограничений, чтобы защитить и другие украинские города. По его словам, это даст "мгновенный результат", поэтому Киев ожидает такого решения.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что пока не видит необходимости ударов вглубь России американским дальнобойным оружием.

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