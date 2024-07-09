Он анонсировал встречу с Владимиром Зеленским.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины 8 июля.

"Ракетные удары России, в результате которых сегодня погибли десятки гражданских украинцев, а крупнейшая детская больница в Киеве получила повреждения и пострадала, являются ужасающим напоминанием о жестокости России. Очень важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

Американский лидер напомнил, что уже на этой неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне.

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"Я встречусь с президентом Зеленским, чтобы дать понять, что наша поддержка Украины непоколебима. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить ее города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины", - добавил Байден.

Реакция мира на ракетный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, после циничного удара РФ украинские власти заявили, что инициируют созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН. Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и Штаты поддержали это.

Многие европейские политики осудили ракетную атаку. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал удар "приветом" НАТО, отметив, что Путин больше не проверяет, как Запад будет реагировать на такие атаки.

Вечером Джона Кирби спросили, снимут ли Штаты теперь ограничения на удары по территории РФ. Он ответил, что их отношение к таким атакам не изменилось.

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