Кроме уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи обнаружили как минимум одно новое: на полигоне "Постоялые дворы" в Курской области.

Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной. Увеличиваются уже выявленные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется.

Об этом сообщила группа независимых российских исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

"На фоне переговоров с США, НАТО и ОБСЕ переброска российских сил к границам продолжается. В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаружены лагеря, возникают новые, а склад перебрасываемой техники расширяется: до танков и самоходных орудий добавились зенитные ракетные комплексы", - говорится в материале.

Читайте такжеВ США назвали два сценария возможного вторжения РФ в Украину - FT

Согласно данным исследователей, наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалось в областях на северо-восток от украинской границы - в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Наибольшие места сосредоточения российских сил - Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километрах от границы с Украиной соответственно.

Кроме уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи обнаружили как минимум одно новое: на полигоне "Постоялые дворы" в Курской области.

Кроме того, наблюдается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).

Также продолжается наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.

Российские войска у границ Украины: угроза войны

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составляла более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мероприятий, чтобы не допустить вторжения России в Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил 30 декабря, что сейчас РФ физически не может осуществить крупное вторжение на территорию Украины.

Данилов также подчеркнул, что СНБО не видит угроз для открытого нападения России, несмотря на концентрацию российских войск возле Украины.