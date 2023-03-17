Российские силы сейчас добиваются в Бахмуте лишь незначительных тактических успехов.

Российские силы продвигаются в Бахмуте незначительно, наступление ЧВК "Вагнера", вероятно, приближается к кульминации, говорится в сводке Института изучения войны.

Аналитики считают, что российские силы сейчас добиваются в Бахмуте лишь незначительных тактических успехов.

Институт также цитирует представителя ВСУ Сергея Череватого, по словам которого за последний день военные РФ предприняли 42 попытки атаковать в районе Бахмута.

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"Относительно невысокий темп российских атак в Бахмуте и около него 16 марта, вместе с относительно небольшим числом заявлений России о продвижении или захвате территории в этом районе, подтверждает оценку ISW от 15 марта о том, что наступление ЧВК "Вагнер" на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации", - пишут эксперты Института.

Утверждается, что РФ продолжает ограниченные наступления в западной части Донецкой области, около города Угледар, расположенного в 30 км от Донецка. Однако, по мнению аналитиков, новое крупное наступление в этом участке в ближайшем будущем маловероятно.

"ISW ранее говорил о крайне плачевном состоянии сил российских войск, которые действуют около Угледара, и очень маловероятно, что значительно пострадавшая морская пехота и части Восточного военного округа, которые сейчас находятся на западе Донецкой области, смогут в ближайшем будущем возобновить здесь наступательные операции", - пишет Институт изучения войны.

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16 марта РФ продолжила штурмовать Бахмут, но все попытки оккупантов были украинскими силами отбиты. В сводке Генштаба также сообщается, что захватчики пытались прорываться на Лиманском и Купянском направлениях.

Накануне Институт изучения войны писал, что РФ, по-видимому, сокращает темп операций по всей линии фронта из-за понесенных больших потерь.

Отдельно британская разведка констатировала, что "почти наверняка замедлились" и попытки штурма Угледара, где еще в феврале была полностью разбита 155-я бригада морпехов РФ.

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