Россия продолжает штурмовать Бахмут, одновременно пытаясь прорваться на Лиманском и Купянском направлениях.

Боец ВСУ Сергей Филимонов, подразделение которого защищает Бахмутское направление, рассказал о неожиданных проблемах с уже мертвыми оккупантами во время штурма позиций врага.

Защитник в своем Twitter отметил, что бойцы захватили позиции россиян, однако столкнулись с проблемой - мертвые оккупанты инфицированы СПИДом и гепатитом.

"На вчерашних трупах нашли браслеты, красные и оранжевые. СПИД и гепатит. Окопы все в их кишках и тд", - пожаловался он.

Филимонов также доложил и о потерях врага. По его словам, "на 100 метров более 30 тел".

Война в Украине - бои за Бахмут

Россия продолжает штурмовать Бахмут, одновременно пытаясь прорваться на Лиманском и Купянском направлениях.

Британская разведка констатирует, что "российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны".

В связи с потерями живой силы и техники ВС РФ вынуждены снижать темпы операций по всей линии фронта. В частности, только в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч оккупантов, больше всего - "вагнеровцев".

Всего ВСУ удалось за это время "перемолоть" полноценную наступательную силу ВС РФ, которой хватило бы на еще один поход на Киев.

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