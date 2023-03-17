Боец ВСУ Сергей Филимонов, подразделение которого защищает Бахмутское направление, рассказал о неожиданных проблемах с уже мертвыми оккупантами во время штурма позиций врага.
Защитник в своем Twitter отметил, что бойцы захватили позиции россиян, однако столкнулись с проблемой - мертвые оккупанты инфицированы СПИДом и гепатитом.
"На вчерашних трупах нашли браслеты, красные и оранжевые. СПИД и гепатит. Окопы все в их кишках и тд", - пожаловался он.
Филимонов также доложил и о потерях врага. По его словам, "на 100 метров более 30 тел".
Война в Украине - бои за Бахмут
Россия продолжает штурмовать Бахмут, одновременно пытаясь прорваться на Лиманском и Купянском направлениях.
Британская разведка констатирует, что "российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны".
В связи с потерями живой силы и техники ВС РФ вынуждены снижать темпы операций по всей линии фронта. В частности, только в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч оккупантов, больше всего - "вагнеровцев".
Всего ВСУ удалось за это время "перемолоть" полноценную наступательную силу ВС РФ, которой хватило бы на еще один поход на Киев.