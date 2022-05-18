Семьи погибших тоже не получают обещанных денег.

Раненным солдатам из так называемой "ЛНР" ставят неправильные диагнозы, чтобы не платить обещанную денежную компенсацию. Это происходит по указу оккупационной администрации.

Соответствующей информацией поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.

"Власти так называемой "ЛНР" не выплачивают компенсации семьям погибших и раненных в ходе войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески уродуют диагнозы раненным. После лечения ранений и контузий вояки "ЛНР" получают выписки, в которых указан "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат", — сообщили в украинской разведке.

Такой обман вызывает острое чувство несправедливости у местного населения, несмотря на активную пропаганду. Во 2 армейском корпусе ВС РФ, где служат мобилизованные из "ЛНР", много ликвидированных солдат, из-за чего поддержка войны и мобилизации среди местного населения стремительно падает.

В течение двух прошлых дней женщины и родственники принудительно призванных мужчин выходили на стихийные акции. Они протестовали возле военкоматов и зданий военной прокураторы в Луганске и Ровеньках. Число участников митингов достигло 700 человек. Основным требованием было возвращение мобилизованных мужчин домой.

Напомним, в середине апреля стало известно, что план мобилизация в "ЛНР" и "ДНР" был сорван. Россияне хотели призвать 26 тысяч жителей на временно оккупированных территориях и сформировать 17 стрелковых полков. Однако мужчины начали всячески избегать отправки на фронт — в Сети даже появлялись видео, где военные бегают за парнями по улицам. И все же немало жителей "ЛНР" и "ДНР" россиянам удалось мобилизовать. Среди них были даже подростки.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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