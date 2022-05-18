Раненным солдатам из так называемой "ЛНР" ставят неправильные диагнозы, чтобы не платить обещанную денежную компенсацию. Это происходит по указу оккупационной администрации.
Соответствующей информацией поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.
"Власти так называемой "ЛНР" не выплачивают компенсации семьям погибших и раненных в ходе войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески уродуют диагнозы раненным. После лечения ранений и контузий вояки "ЛНР" получают выписки, в которых указан "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат", — сообщили в украинской разведке.
Такой обман вызывает острое чувство несправедливости у местного населения, несмотря на активную пропаганду. Во 2 армейском корпусе ВС РФ, где служат мобилизованные из "ЛНР", много ликвидированных солдат, из-за чего поддержка войны и мобилизации среди местного населения стремительно падает.
В течение двух прошлых дней женщины и родственники принудительно призванных мужчин выходили на стихийные акции. Они протестовали возле военкоматов и зданий военной прокураторы в Луганске и Ровеньках. Число участников митингов достигло 700 человек. Основным требованием было возвращение мобилизованных мужчин домой.
Напомним, в середине апреля стало известно, что план мобилизация в "ЛНР" и "ДНР" был сорван. Россияне хотели призвать 26 тысяч жителей на временно оккупированных территориях и сформировать 17 стрелковых полков. Однако мужчины начали всячески избегать отправки на фронт — в Сети даже появлялись видео, где военные бегают за парнями по улицам. И все же немало жителей "ЛНР" и "ДНР" россиянам удалось мобилизовать. Среди них были даже подростки.
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