В Украине комплексы С-200 были сняты с вооружения в 2013 году.

Украина при доступе к необходимым технологиям могла значительно повысить эффективность ракет комплекса С-200, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"С-200 - это старый советский комплекс ПВО, который заменили на ЗРК С-300. В Украине данные комплексы были сняты с вооружения в 2013 году при содействии преступного режима Виктора Януковича, годами ослаблявшего обороноспособность Украины. Но снятие с вооружения не означает утилизацию. Кроме того, ракеты к данным комплексам пытались модернизировать и довести их КПД до уместного в современных условиях", - напомнил эксперт.

По его словам, в 2023 году появилась информация о том, что Украина адаптировала данные ракеты для нанесения ударов по поверхности, увеличив их дальность поражения.

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"Это неудивительно, поскольку сама по себе ракета может казаться архаичной, но при полной замене внутренней начинки возможно не только улучшение ей ТТХ, с учетом современных технологий, но и расширение функционала. Стоит отметить, что ещё в 2011 году была презентована полная раскладка характеристик ракеты С-200М Вега-M - модернизированный вариант ракеты 5В28 с осколочно-фугасной боевой частью. Данные ракеты имели возможность поражать барражирующие воздушные объекты на расстояниях до 255 км и высотах от 300 метров до 40 км", - отметил Коваленко.

С-200 - актуальное об использовании ракет

Как писал УНИАН, 23 февраля украинские бойцы сбили российский самолет ДРЛО А-50 над Азовским морем.

Позже СМИ со ссылкой на источник сообщили, что сбили самолет с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200.

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