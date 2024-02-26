Украина лишила Россию возможности вмешиваться в ее морские торговые пути.

Когда Черноморская зерновая инициатива перестала работать, позиция Украины позволила ей перехватить доминирование в западной части Черного моря.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, постоянные успехи украинских атак непрерывно заставляют Черноморский флот Российской Федерации отступать. При этом недавнее затопление кораблей "Ивановец" и "Цезарь Куников", привели к увольнению второго командира ЧФ.

"Несмотря на способность России продолжать удары по Украине, используя суда в условиях относительной безопасности восточного Черного моря, становится все очевиднее, что оборонительная позиция, выбранная для уменьшения неконвенционного подхода Украины к морской войне, не работает так, как было задумано", - предполагают британцы.

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В то же время подход Украины на стратегическом уровне лишил Россию возможности вмешиваться в морские торговые пути страны-соседки. Кроме этого, после краха Черноморской зерновой инициативы импульс Украины позволил ей доминировать в западном Черном море.

"Это привело к увеличению ее экспорта через односторонний гуманитарный коридор, обеспечив большие объемы торговли, чем в рамках BSGI, поставив их на уровень до довоенного уровня", - подытожили в разведке.

Уничтожение российкого флота

Недавно украинские военные обнародовали карту, на которую нанесена информация о российских кораблях, которые попали под огонь ВСУ. По состоянию на сейчас украинским защитникам удалось уничтожить 13 российских кораблей и "ранить" еще 22 единицы.

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины заявили, что страна-агрессор уже потеряла в акватории Черного моря треть своего флота.

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