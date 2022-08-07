В Индустриальном и Немышлянском районах есть разрушения.

Ракеты по Харькову, которые враг сегодня утром выпустил по трем районам, были запущены из российского Белгорода.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

"Оккупанты около 4:40 обстреляли Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. Ракеты запущены из российского Белгорода, вероятно, - тип ЗРК С-300", - отметил он.

По словам Синегубова, в Индустриальном и Немышлянском районах в результате попадания ракет есть разрушения гражданской, промышленной и критической инфраструктуры. Обошлось без потерь.

Между тем, в Новобаварском районе ракета попала в землю возле одного из парков, без разрушений и пострадавших.

Удар по Харькову:

Утром, 7 августа, оккупанты накрыли ракетами два района Харькова.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов. По предварительным данным обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы. Обстреляны ракетами", - сообщил он.

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