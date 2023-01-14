Враг продолжает наращивать присутствие в море, отметили в ВСУ.

Российские оккупанты усилили боевую группировку в Черном море еще одним кораблем с крылатыми ракетами "Калибр".

Теперь на Украину нацелены почти 30 ракет, об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Продолжается наращивание вражеского присутствия в Черном море. Еще один надводный ракетоноситель зафиксирован на боевом дежурстве. Общее количество "Калибров", нацеленных на Украину, составляет 28 ракет", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 14.51 в море находились уже пять вражеских ракетоносителей, а общий залп составлял 36 "Калибров".

Ситуация в Черном море сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, в ОК "Юг" заявили, что в Черном море враг увеличил группировку до семи кораблей, среди которых один ракетоноситель с восьмью ракетами "Калибр" и два десантных корабля.

Позже стало известно, что враг вывел на боевое дежурство еще один один надводный и подводный ракетоноситель, общий залп "Калибров" составил 20 ракет.

Начальник штаба, заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк предупреждал, что возможен новый массированный ракетный удар врага.

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