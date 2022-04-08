В комплект войдут ПЗРК Starstreak.

Великобритания отправит Украине новый пакет военной помощи для борьбы с Российской Федерацией. Его совокупная стоимость составит $130 миллионов.

Как передает Reuters, соответствующее заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после пятничной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Сегодня я могу объявить, что Великобритания направит ВСУ [...] больше зенитных ракет Starstreak, которые стреляют со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, 800 противотанковых ракет и высокоточных боеприпасов, способных оставаться в небе дожидаясь своей цели", — заявил Джонсон.

Премьер-министр Великобритании также заявил, что в новую партию военной помощи войдут бронежилеты, шлемы и приборы ночного видения. Это будет дополнение к 200 тысячам единицам нелетального снаряжения, которое страна уже отправила в Украину.

Не обошел Джонсон и сегодняшний удар оккупантов по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Он заявил, что обстрел в очередной раз показывает, как низко опустилась "хваленная путинская армия". По слова премьер-министра, все виновные в убийствах мирных жителей будут наказаны.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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