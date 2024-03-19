РФ апробировала тактику двойных ракетных ударов в Сирии, а затем - в Украине.

Представители французского издания Le Monde побывали в Одессе, в частности на месте трагедии, которая произошла 15 марта - из-за российской атаки ракетами типа "Искандер" тогда погибло более 20 человек. Журналисты приехали на улицу Дача Ковалевского, где до сих пор - импровизированный мемориал из букетов.

"Слова "вечная память" высечены на каменных блоках рядом с датой "Пятница, 15 марта"", - описывает издание престижный жилой микрорайон, который сейчас отличается разрушенными домами.

Местный электрик Денис показал журналистам, где были убиты и ранены спасатели, в которых попала вторая ракета, когда они пытались помочь жертвам первого удара. Издание отмечает, что эту тактику, направленную против спасателей, Россия неоднократно применяла сначала в Сирии, а затем в Украине.

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"Я больше не боюсь", - отметил Денис, имея в виду регулярные атаки Одессы.

Другой одессит, 42-летний волонтер Артур, показал фотографии в своем телефоне: тело в белом мешке, пятна крови на земле.

"Россияне делают все, чтобы оккупировать Одессу", - говорит мужчина.

Кроме раненых и убитых среди мирного населения, в Одессе погибли двое высокопоставленных полицейских, которые служили в штурмовой бригаде "Ярость". Один из них был командиром батальона "Цунами". Также убит бывший заместитель мэра города, который мобилизовался в прошлом году.

"Они только что вернулись с линии фронта", - рассказала изданию советник мэра Вероника Этнарович.

Однако возможности сил обороны для перехвата баллистики ограничены.

"Нам нужно больше систем противовоздушной обороны и больше боеприпасов", - подчеркнула Этнарович, которая теперь будит своего 4-летнего сына при каждом воздушном налете РФ, чтобы тот провел ночь в подземном паркинге.

Издание отмечает, что в последние недели количество смертоносных атак по Одессе участилось. Например, 2 марта в Одессе из-за дронового удара погибли 12 человек, среди них - пятеро детей. Были жертвы и 6 марта, когда с визитом в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Уже 16 марта погиб 21 человек.

"Особенно часты ночные атаки дронов-камикадзе, которые запускаются из Крыма. Небо над Одессой освещается световыми лучами прожекторов ПВО, которым поручено обнаружить и сбить их", - констатируют журналисты.

По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, недавно ударные беспилотники, большинство из которых удалось ликвидировать, разрушили несколько промышленных зданий в Одесском порту.

Пресс-аташе сообщил, что большинство атак направлено на гражданскую инфраструктуру, которая имеет значение для экспорта зерна через морской коридор. Последний проходит вдоль украинского, румынского, болгарского и турецкого побережья и достигает пролива Босфор и Средиземного моря. Маршрут начал функционировать с конца лета 2023 года, после того, как ВМС ВСУ удалось прорвать российскую блокаду, заставив флот противника отступить в восточную часть Черного моря.

"Россияне хотят заблокировать нам доступ к морю, чтобы уничтожить нас экономически", - заявил Плетенчук.

Le Monde также побывала в других частях города, где в результате ударов РФ погибли люди.

Иностранные журналисты пообщались с жителями дома, который находится напротив здания, разрушенного дроном в ночь на 2 марта. Здесь, посреди двора, также установлен мемориал, усыпанный цветами и портретами 12 погибших украинцев. Подростки, которые гуляли неподалеку, рассказали, что знали погибших детей. Теперь несовершеннолетние стараются держаться как можно ближе к убежищу. Если поступает предупреждение о воздушной угрозе, они проверяют соответствующие оповещения, чтобы узнать, ракеты это или дроны.

Несмотря на то, что кафе и рестораны полны, а улицы людные, лица людей становятся встревоженными, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

"Это российская любовь", - с горечью сказал Алексей возле своей парикмахерской на небольшой улице, перпендикулярной к проспекту Тараса Шевченко, который в середине февраля подвергся нападению беспилотника...", - пишет издание.

Как отмечают журналисты, здесь стены тоже разбиты ударами, некоторые окна закрыты фанерными досками.

"Что мы чувствуем? Люди живут. Хотя мы знаем, что война всегда нас настигает", - добавил Алексей.

Ракетные удары РФ по Одессе 15 марта: что известно

15 марта российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Одессе. Захватчики попали в жилой сектор города. Известно, что после первого удара на место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики, но в этот момент армия РФ запустила вторую ракету.

Всего из-за российской атаки погиб 21 человек, десятки мирных жителей были госпитализированы в больницы. В частности погибли полицейские, бывший вице-мэр, два спасателя, медики, сотрудник образовательного учреждения.

Как писал УНИАН, 17 марта близкие и родные попрощались с погибшими из-за ракетного удара по Одессе. В частности, в Днепре провели в последний путь командира полка "Цунами" бригады Нацполиции "Ярость" Александра Гостищева.

"Он всегда вел за собой людей. Днепр, Львовщина, Одесская область, населенные пункты прифронтовых областей - здесь он жил, работал, защищал, здесь его знают и любят. К сожалению, война забирает лучших", - вспомнил о нем глава Нацполиции Иван Выговский.

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