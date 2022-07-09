Утром российские оккупанты запустили по городу 6 ракет С-300.

В результате утреннего обстрела Николаева разрушены два частных дома, а также повреждено местное предприятие.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня утром российские оккупанты запустили по городу 6 ракет С-300. Попали по жилым домам и частным предприятиям. К счастью, обошлось без жертв. В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля. Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повредили автопарк, а в гараже повылетали окна", - отметил он.

В другом районе, по словам Сенкевича, ракета также попала на территорию предприятия. В трех частных домах, расположенных рядом, побило окна и крышу. В двух многоквартирных домах повреждены балконы.

"Работники администраций районов составили акты повреждений, кому нужно было-выдали пленку и шифер. Спасатели помогают разбирать завалы разрушенных домов", - добавил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия выпустила шесть ракет по Николаеву. Последствия вражеского обстрела впоследствии показали на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: