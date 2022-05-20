Корабельные группировки оккупантов в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.

В акватории Черного моря в готовности к применению находится два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что корабли Черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей изолируют район ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.

"По данным нашей разведки, по состоянию на сегодня в готовности к применению в акватории Черного моря находится два корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – подчеркнул Мотузяник.

Кроме того, добавил он, корабельные группировки оккупантов в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.

В то же время, оккупанты решили сделать из Змеиного укрепленный плацдарм. На захваченный остров ВС РФ перебросили, как минимум, один ЗРК "Тор", а также несколько "Панцирей". В радиусе 20 км теперь есть плотный щит воздушных атак.

Как сообщал УНИАН, британский премьер Борис Джонсон анонсировал передачу Украине противокорабельных ракет Brimstone, зенитных систем Stormer и 300 млн фунтов на другую военную помощь.

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