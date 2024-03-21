Россия на рассвете осуществила массированную ракетную атаку на Киев, запустив 31 ракету.

Сегодня на рассвете Россия осуществила массированную ракетную атаку на Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, всего российские войска запустили по Киеву 31 ракету - две баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал") и 29 крылатых (типа Х-101/Х-555). Все были сбиты.

При этом в результате падения обломков произошло возгорание в нескольких зданиях, вылетели окна в многоэтажке в Святошинском районе. Часть обломков ракеты упала на детский сад. По последним данным пострадали 13 человек: шестеро - в Святошинском районе, семеро - в Шевченковском. Среди пострадавших - 11-летняя девочка.

Британское издание The Times опубликовало видео, на котором можно увидеть, как встречали рассвет киевляне. На кадрах над охваченным дымом городом звучит сирена воздушной тревоги, а также виден масштабный пожар, вызванный падением обломков.

Также издание показало, как киевляне прячутся в метро. На подземных станциях люди плотно сидят на эскалаторе, а некоторые лежат прямо в вестибюле и принесенных из дома подстилках.

Атака на Киев 21 марта

По подсчетам СМИ, стоимость выпущенных Россией по Украине ракет во время массированной атаки 21 марта составляет 390 миллионов долларов. Как отмечали в Воздушных силах, ракеты маневрировали сложно, враг выискивал действенную тактику, чтобы нанести максимальный ущерб.

В то же время, как прогнозирует майор запаса Алексей Гетьман, сегодняшняя ракетная атака скорее всего была для РФ "разведкой боем" - оккупанты проверяли нашу оборону. Поэтому следующие обстрелы, по его словам, могут быть более мощными и массированными, и могут произойти уже совсем скоро.

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