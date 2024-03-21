Сегодня на рассвете Россия осуществила массированную ракетную атаку на Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, всего российские войска запустили по Киеву 31 ракету - две баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал") и 29 крылатых (типа Х-101/Х-555). Все были сбиты.
При этом в результате падения обломков произошло возгорание в нескольких зданиях, вылетели окна в многоэтажке в Святошинском районе. Часть обломков ракеты упала на детский сад. По последним данным пострадали 13 человек: шестеро - в Святошинском районе, семеро - в Шевченковском. Среди пострадавших - 11-летняя девочка.
Британское издание The Times опубликовало видео, на котором можно увидеть, как встречали рассвет киевляне. На кадрах над охваченным дымом городом звучит сирена воздушной тревоги, а также виден масштабный пожар, вызванный падением обломков.
Также издание показало, как киевляне прячутся в метро. На подземных станциях люди плотно сидят на эскалаторе, а некоторые лежат прямо в вестибюле и принесенных из дома подстилках.
Атака на Киев 21 марта
По подсчетам СМИ, стоимость выпущенных Россией по Украине ракет во время массированной атаки 21 марта составляет 390 миллионов долларов. Как отмечали в Воздушных силах, ракеты маневрировали сложно, враг выискивал действенную тактику, чтобы нанести максимальный ущерб.
В то же время, как прогнозирует майор запаса Алексей Гетьман, сегодняшняя ракетная атака скорее всего была для РФ "разведкой боем" - оккупанты проверяли нашу оборону. Поэтому следующие обстрелы, по его словам, могут быть более мощными и массированными, и могут произойти уже совсем скоро.