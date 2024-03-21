Алексей Гетьман назвал примерные сроки второго удара.

Россия готовит второй ракетный удар по Киеву, баллистика, летевшая сегодня на украинскую столицу - скорее вражеская "разведка боем".

Об этом заявил ветеран войны, майор запаса Алексей Гетьман Radio NV. Он прогнозирует, что новый обстрел вероятен совсем скоро. Алексей расписал в деталях, почему так считает.

Прежде всего его смущает разрыв между последним массированным ударом по Украине и сегодняшними событиями. На "большую" атаку Россия пошла впервые за 44 дня, но использовала странно ограниченное количество ракет.

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"Немножко странно, потому что они уже должны были накопить между пусками за 45 дней более 100 ракет. Поэтому было понятно, что рано или поздно они сделают обстрел, но казалось, что они должны были его сделать более мощным. Почему такое небольшое количество ракет?" - первый вопрос, которым задался Алексей.

Исходя из вражеской логики, не за горами у украинцев новый обстрел. Гетьман уверен, что сегодня ми видели "разведку боем" - Россия щупала нашу оборону. Поэтому следующие обстрелы могут быть более мощными и массированными, уверен он.

Сколько над Киевом сегодня было ракет

Напомним, сегодня Россия задействовала для массированного удара по Украине 31 ракету - у них была одна цель - это Киев. О том, что это направление варг выбрал приоритетным, сегодня подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Он уточнил, что по Киеву запустили две баллистические ракеты: был "Искнадер-М" и "Кинжал". Остальные 29 ракет относились к крылатому типу (были пуски ракет Х-101/Х-555).

Украинские силы ПВО защитили Киев на 100%, сбив все цели. Однако обломки оружия упали на жилые районы столицы. Сегодня мер Кличко уточнил, что есть данные о 12 пострадавших украинцах (в Святошинском и Шевченковском районах).

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