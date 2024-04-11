Вражеские самолеты направляются к пусковым рубежам.

Российские оккупационные войска подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирован вылет около 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ), движутся в направлении пусковых рубежей", – говорится в сообщении.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:40, добавили военные. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Отметим, что уже несколько часов продолжается атака по Украине ударными беспилотниками.

Ту-95МС: что это за самолеты

Российские войска используют стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время массированных ракетных ударов по Украине. Они применяются для пусков ракет Х-101.

Этим самолетам уже более 30 лет и больше они не производятся. Поэтому Россия держит их на отдаленных аэродромах, в частности на "Оленьей" и "Энгельсе". Однако Украина смогла достать их и там.

Недавно во время атаки дронов на трех крупных аэродромах РФ прогремели взрывы. В ГУР рассказали, что по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС были повреждены на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области России.

Институт изучения войны писал, что в случае подтверждения этой информации можно будет утверждать, что Украина уже уничтожила около 5% этих самолетов. Отмечается, что по состоянию на 2023 год враг имел примерно 60 самолетов Ту-95.

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