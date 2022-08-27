Речь идет о недавнем ударе по ж/д инфраструктуре, в результате которого погибли десятки мирных граждан.

Недавний ракетный удар России по станции Чаплино в Днепропетровской области, унесший жизни десятков мирных жителей, может являться военным преступлением.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на опрошенных экспертов.

Журналист издания на месте трагедии не обнаружил видимых признаков присутствия там украинских военных, о чем ранее заявляли в Минобороны страны-агрессора. По словам экспертов, если целью атаки являются мирные жители - то это военное преступление.

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"Железнодорожный вокзал, как правило, является гражданским объектом и не должен быть объектом нападения", - комментирует Дженнифер Трэхан, профессор Центра глобальных отношений Нью-Йоркского университета.

По данным СМИ, за время полномасштабной войны в Украине независимо подтверждено более 40 нападений на гражданскую инфраструктуру, которые можно считать военными преступлениями. Три из них связаны с ж/д инфраструктурой, семь - с автобусными остановками. В результате погибли более 100 мирных жителей.

Удар по Чаплино был нанесен 24 августа, когда Украина отмечала День независимости.

Даже если бы среди погибших были военнослужащие, нападение все равно могло бы нарушить законы войны, если бы оно нанесло несоразмерный ущерб гражданскому населению, поясняет Майкл Ньютон, профессор юридического факультета Университета Вандербильта и директор программы международных юридических исследований.

"Вывод - преднамеренный удар по гражданскому объекту с целью вызвать жертвы среди гражданского населения с целью нарушения железнодорожного движения гражданских лиц по всей Украине", - комментирует он обстрел "Искандерами" ж/д станции в Днепропетровской области.

Как отмечается, РФ в мае применила высокоточные ракеты морского и воздушного базирования для поражения объектов электроэнергетики на пяти железнодорожных станциях (в основном во Львовской области) после заявления о том, что Запад использует железнодорожные пути для доставки оружия в Украину.

Удар по Чаплино - что известно

24 августа 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле.

На следующий день стало известно, что в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек.