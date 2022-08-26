В министерстве отметили, что призывы представительницы ООН ко "всем сторонам" соблюдать международное гуманитарное право выглядят оторванными от реальности.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование заявлением гуманитарного координатора ООН в Украине Дениз Браун и заявили, что неприемлемо приравнивать Украину как жертву к российскому агрессору.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гуманитарного координатора ООН в Украине по ракетному обстрелу Россией железнодорожной станции в Чаплином 24 августа, в результате которого было убито двадцать пять гражданских, в том числе двое детей", - подчеркнул Николенко.

Спикер напомнил, что Министерство обороны РФ публично призналось в совершении этого военного преступления.

"Призывы высокой представительницы ООН ко "всем сторонам" соблюдать международное гуманитарное право выглядят оторванными от реальности. Приравнивание жертвы к агрессору является абсолютно неприемлемым", - подчеркнул Николенко.

"Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбардируя Чаплино и другие украинские города и села", - подчеркнул спикер.

Как известно, 25 августа гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун в контексте российского ракетного удара по железнодорожной станции в Чаплином Днепропетровской области заявила, что "все стороны без исключения должны добросовестно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и постоянно обеспечивать, чтобы гражданские жители были защищены, их дома оставались невредимыми".

Удар по Чаплино - что известно

24 августа 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле.

25 августа, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек.

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