Украинские военные прекрасно понимают цель оккупантов и противодействуют тактике агрессора.

Российские оккупационные войска начали чаще запускать фальш-цели перед ракетными атаками по Украине. Так враг пытается определить местоположение украинских систем противовоздушной обороны.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ эксперт по вопросам международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, тактику фальш-целей россияне используют не впервые. Их запускают уже несколько месяцев.

"Эта технология вообще используется для того, чтобы обнаруживать наземные установки ПВО, радарные станции, которые отслеживают воздушные цели. Россияне пытаются понять общую картину, где у нас что находится в настоящее время", – объяснил эксперт.

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Он подчеркнул, что украинские военные прекрасно понимают цель врага и противодействуют тактике агрессора. После каждого подобного запуска силы ПВО меняют расположение радарных станций, батарей ЗРК, чтобы информация, которую могли получить вражеские войска, максимально быстро теряла актуальность.

По словам Жовтенко, запуская фальш-цели, россияне пытаются перед каждой новой волной атак определить, где у нас находится система защиты воздушного пространства. Однако такая тактика используется не только для этого. Так враг стремится понять и систему перемещения средств ПВО.

"Во-первых, россияне пытаются после использования этих фальш-целей максимально быстро организовать следующую ракетную атаку для того, чтобы не дать ВСУ достаточно времени, чтобы поменять эту конфигурацию. Во-вторых, россияне системно используют этот подход для того, чтобы обнаруживать наземные ударные пусковые установки, чтобы понять систему, как мы меняем географическое расположение зенитно-ракетных комплексов. Потому что с точки зрения рельефа, местности, не везде мы можем устанавливать батареи и радары", – резюмировал эксперт.

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