Фальш-цели выполняют несколько функций и во время массированных атак.

В сторону Украины Россия все чаще запускает фальш-цели. Опасны ли они и как оккупанты пытаются с их помощью обмануть украинскую ПВО, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Россияне до сих пор пытаются реализовать новую тактику ракетных ударов, которая бы позволила им прорвать украинскую ПВО. В качестве примера - при поднятии в небо вражеских самолетов вроде бы фиксируется запуск ракеты, но потом цель исчезает с радаров или не наносит удара.

Оккупанты часто запускают ракеты, похожие на муляжи без взрывчатки, или крылатые ракеты с имитаторами боевой части. Журналисты напоминают, что первую такую фальш-ракету Х-55 сбили под Киевом 17 ноября 2022 года. Позже обломки находили на Львовщине, Ивано-Франковщине и Киевщине.

"На некоторые ракеты в России перед запуском специально наматывают полоски фольги или отрезки металлизированного стекловолокна. Когда в небе несколько таких ракет, они оптически образуют так называемое облако, а радар его видит как еще одну цель, а это затрудняет перехват самих ракет", - говорится в сюжете.

Поэтому понятно, что фальш-цели выполняют несколько функций и во время массированных атак, отвлекают ПВО от более важных целей - боевых ракет, которые несут значительную угрозу. И на сбитие ложных наши защитники тратят снаряды и зенитные ракеты.

Есть еще один тип фальшивых целей, продолжили журналисты, которых физически в воздухе нет, но наши локаторы их показывают. Это результат работы устройств радиоэлектронной борьбы. "Как это работает? Военные самолеты или наземные пункты создают в воздухе электромагнитные импульсы, которые имитируют наличие целей", - поясняется в сюжете.

Этими всеми способами россияне пытаются истощить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону. А еще в промежутках между обстрелами ложные цели применяют, чтобы обнаружить места расположения установок, охраняющих наше небо - от этого чаще мы слышим сигнал воздушной тревоги.

Какие бывают фальш-цели?

Фальш-цели могут быть двух типов:

ракеты без боевой части;

результат работы устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наземного базирования или встроенных в самолеты.

А с февраля 2023 года Россия начала активно использовать воздушные шары с угловыми отражателями.

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