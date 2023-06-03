Прихвостень РФ оказался в эпицентре взрыва, выяснили журналисты.

На временно оккупированной части Херсонской области ликвидирован гауляйтер одного из населенных пунктов.

В четверг, 1 июня, в селе Костогрызово Алешковского района уничтожен 40-летний гауляйтер этого населенного пункта Юрий Патлатый, сообщает Центр журналистских расследований, ссылаясь на сведения пророссийских Teelegram-каналов.

Журналисты узнали, что прихвостень РФ уничтожен в 19:45 возле дома, расположенного по адресу ул. Раденская, 33. "...погиб гауляйтер этого села Патлатый Юрий Васильевич, 1983 г.р. Вместе с ним погиб мужчина с фамилией Венгрин, который на момент взрыва находился вместе с коллаборантом", - говорится в материале.

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Россияне обвиняют в ликвидации Патлатого украинскую армию - утверждают, что гауляйтер "минусован" вследствие осколочных ранений, которые получил в эпицентре взрыва, спровоцированного неустановленным боеприпасом.

Ситуация на юге Украины - что надо знать

Россияне захватили часть юга Украины, но не покорили. На оккупированной территории не раз раздавались взрывы, и уже уничтожено немало прихвостней российских захватчиков.

В частности, 2 июня стало известно, что возле временно захваченного Мелитополя Запорожской области взорвали авто с четырьмя коллаборантами. По предварительной информации, уничтожен владелец кафе, который угощал врагов.

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