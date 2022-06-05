В Николаеве в результате вражеских ракетных ударов возникли пожары на складах с зерновым шротом.
Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram.
"Кроме жилого квартала, вчера (4 июня) российские оккупанты обстреляли в Николаеве инфраструктурный объект. Вследствие чего там загорелись склады с зерновым шротом. Пожар спасатели ликвидируют до сих пор", - написал он.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, пожар возник на площади 10 тыс. кв. метров, к ликвидации привлечено 11 единиц техники и 50 пожарных. Дополнительно на месте работают пожарные команды местных предприятий.
Всего огонь уничтожил два складских помещения.
Жертв и пострадавших нет.
Ракетные удары по Николаеву
Как сообщал УНИАН, 4 июня оккупанты в который раз обстреляли Николаев, были повреждены три многоэтажки. В результате обстрелов погибли три человека, еще четверо получили ранения.
Сегодня ночью, 5 июня, вражеские войска вновь нанесли ракетные удары по Николаевской области, украинские военные сбили четыре ракеты.
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