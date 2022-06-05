Враг продолжает огневое и психологическое давление на население и защитников южных регионов Украины.

Враг нанес удар по Николаевской области, украинские военные сбили четыре ракеты.

Об этом журналистам сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

Отмечается, что враг продолжает огневое и психологическое давление на население и защитников южных регионов Украины.

"Так, во время ночной атаки с моря ракетами по югу Украины, 2 ракеты сбиты силами наших подразделений над морем, на подлете к Николаевской области. На рассвете Николаевская область вновь была подвергнута массированному ракетному удару с применением авиации, 2 ракеты сбиты противовоздушной обороной", - сказано в сообщении.

В командовании добавили, что с Черного моря и с территории России крылатыми ракетами воздушного базирования атаковано черноморское побережье Николаевской области, порты и зернохранилища.

"Такие дерзкие действия вновь раскрывают подлинные намерения страны-террориста – псевдо-обеспокоенность гуманитарными коридорами и разблокированием портов – это лишь повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины", - заявили в ОК "Пивдень".

Ситуация на Николаевщине:

Военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города, а также пригорода временно уехать в безопасные места. Отмечается, что обстрелы города осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады РФ, используя пушки 2С7 "Пион".

1 июня захватчики снова обстреляли Николаев.

2 июня Николаев обстреляли с более чем 10 позиций на Херсонщине.

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