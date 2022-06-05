Враг нанес удар по Николаевской области, украинские военные сбили четыре ракеты.
Об этом журналистам сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".
Отмечается, что враг продолжает огневое и психологическое давление на население и защитников южных регионов Украины.
"Так, во время ночной атаки с моря ракетами по югу Украины, 2 ракеты сбиты силами наших подразделений над морем, на подлете к Николаевской области. На рассвете Николаевская область вновь была подвергнута массированному ракетному удару с применением авиации, 2 ракеты сбиты противовоздушной обороной", - сказано в сообщении.
В командовании добавили, что с Черного моря и с территории России крылатыми ракетами воздушного базирования атаковано черноморское побережье Николаевской области, порты и зернохранилища.
"Такие дерзкие действия вновь раскрывают подлинные намерения страны-террориста – псевдо-обеспокоенность гуманитарными коридорами и разблокированием портов – это лишь повод получить доступ к морской инфраструктуре Украины", - заявили в ОК "Пивдень".
Ситуация на Николаевщине:
Военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города, а также пригорода временно уехать в безопасные места. Отмечается, что обстрелы города осуществляют подразделения 291 артиллерийской бригады РФ, используя пушки 2С7 "Пион".
1 июня захватчики снова обстреляли Николаев.
2 июня Николаев обстреляли с более чем 10 позиций на Херсонщине.
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