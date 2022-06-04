Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках.

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По словам мэра, по состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу).

Кроме того, ранения получили еще четыре человека – за их жизни борются медики.

"Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию. Больше смогу вам сообщить позже – добавил Сенкевич.

Оккупанты усиливают обстрелы Николаева

Об этом накануне сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. В частности, город подвергается обстрелам со стороны российских захватчиков с территории временно оккупированной Херсонщины с более чем 10 позиций.

В то же время, военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города, а также пригорода временно выехать в безопасные места.

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