Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
По словам мэра, по состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу).
Кроме того, ранения получили еще четыре человека – за их жизни борются медики.
"Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию. Больше смогу вам сообщить позже – добавил Сенкевич.
Оккупанты усиливают обстрелы Николаева
Об этом накануне сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. В частности, город подвергается обстрелам со стороны российских захватчиков с территории временно оккупированной Херсонщины с более чем 10 позиций.
В то же время, военная комендатура обороны Николаева советует жителям двух районов города, а также пригорода временно выехать в безопасные места.
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