Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что во время утренней тревоги Россия нанесла ракетный удар по Прикарпатью. В результате атаки часть Ивано-Франковской области без электроснабжения.

"Рождественское утро в очередной раз показало, что для страны-агрессора нет ничего святого. Во время, когда мы отмечаем один из самых больших религиозных праздников - светлое Рождество Христово, враг атаковал нас ракетами, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы погрузить в темноту. Но свет всегда побеждает", - написала она в Telegram

По словам председателя ОГА, обошлось без пострадавших. Сейчас над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

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"Спасибо каждому из них! И всем, кто в будни и праздники, днем и ночью стоит на защите страны и делает все возможное, чтобы мы выстояли! Помните: каким бы жестоким враг ни был, ему не удастся уничтожить нашу веру и силу духа", - подчеркнула Онищук.

Ракетная атака на Украину

Этой ночью военные сообщили о взлете российских бомбардировщиков Ту-95МС. Уже утром Командование Воздушных сил сообщило о пуске ракет врагом.

Из-за обстрелов в Украине ввели отключение света. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под массированной атакой Российской Федерации снова оказалась украинская энергосистема.

ДТЭК уже опубликовал графики отключений для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

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