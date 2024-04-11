Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов относительно ночной атаки российских оккупантов по Украине отмечает, что враг пытается сделать то, что не успел зимой.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о сегодняшней ночной атаке России по Украине дронами и ракетами, и ее главной цели. Представитель ГУР МО отметил, что о вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно, и об этом говорилось публично.
"Что касается цели - здесь четко видно, что удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре. То есть умышленно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан и усугубить гуманитарные проблемы в стране", - подчеркнул Юсов.
Он подчеркнул, что это военные преступления, и что их видит весь мир. "И противодействие этим преступлениям также известно, и украинское руководство поговорит об этом вслух на весь мир", - сказал представитель разведки.
Юсов также отметил: "То, что они (российские оккупанты, - УНИАН) не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пытаются догнать сейчас. Насчет уничтожения, в частности, украинской энергетики... Насчет военных целей речь не идет. Это, еще раз повторяем, удары сугубо по гражданским объектам".
В центре внимания ракетная атака сегодня и дроновая - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты запускали по Украине ракеты и дроны в несколько волн. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук отметил, что враг нанес комбинированный удар ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Основное направление - Львовская область.
Так, в общем захватчики применили 82 средства воздушного нападения. В результате противовоздушного боя было уничтожено 57 воздушных целей.