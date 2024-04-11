Удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре, отметили в украинской военной разведке.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов относительно ночной атаки российских оккупантов по Украине отмечает, что враг пытается сделать то, что не успел зимой.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о сегодняшней ночной атаке России по Украине дронами и ракетами, и ее главной цели. Представитель ГУР МО отметил, что о вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно, и об этом говорилось публично.

"Что касается цели - здесь четко видно, что удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре. То есть умышленно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан и усугубить гуманитарные проблемы в стране", - подчеркнул Юсов.

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Он подчеркнул, что это военные преступления, и что их видит весь мир. "И противодействие этим преступлениям также известно, и украинское руководство поговорит об этом вслух на весь мир", - сказал представитель разведки.

Юсов также отметил: "То, что они (российские оккупанты, - УНИАН) не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пытаются догнать сейчас. Насчет уничтожения, в частности, украинской энергетики... Насчет военных целей речь не идет. Это, еще раз повторяем, удары сугубо по гражданским объектам".

В центре внимания ракетная атака сегодня и дроновая - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью российские оккупанты запускали по Украине ракеты и дроны в несколько волн. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук отметил, что враг нанес комбинированный удар ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Основное направление - Львовская область.

Так, в общем захватчики применили 82 средства воздушного нападения. В результате противовоздушного боя было уничтожено 57 воздушных целей.

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