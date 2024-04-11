В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. Основное направление - Львовская область.
Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, в общем враг применил 82 средства воздушного нападения:
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. РФ);
- 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область РФ);
- 12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. РФ);
- 40 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым).
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.).
"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - отметил Олещук.
По его данным, в результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:
- 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
"Спасибо всем защитникам неба, кто этой ночью отражал очередную террористическую атаку оккупантов", - сказал Олещук.
Атака оккупантов по Украине
Ночью российские оккупанты запускали по Украине ракеты и дроны в несколько волн. Воздушная тревога в Украине была всю ночь. Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Россия целилась в объекты энергетики.