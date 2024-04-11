В целом враг применил 82 средства воздушного нападения.

В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. Основное направление - Львовская область.

Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, в общем враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. РФ);

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К (район пусков - Тамбовская область РФ);

12 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из Белгородской обл. РФ);

40 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым).

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства оккупированной Запорожской обл.).

"К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - отметил Олещук.

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По его данным, в результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

"Спасибо всем защитникам неба, кто этой ночью отражал очередную террористическую атаку оккупантов", - сказал Олещук.

Атака оккупантов по Украине

Ночью российские оккупанты запускали по Украине ракеты и дроны в несколько волн. Воздушная тревога в Украине была всю ночь. Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Россия целилась в объекты энергетики.

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