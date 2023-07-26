Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.

26 июля 2023 года российские оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины - за день силами ПВО было сбито 36 вражеских ракет.

Около 17:00 часов противник атаковал из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, сообщили в Воздушных силах.

Были зафиксированы пуски 36 ракет из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.

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По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатые ракеты "Калибр", 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Кроме того, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. Относительно последствий пусков Х-47 "Кинжал" информация уточняется.

По уточненной информации во время обеденной было уничтожено не две, а три крылатые ракеты "Калибр".

Ракетные атаки РФ - детали

26 июля стало известно, что РФ запустила крылатые ракеты из 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Запуски борта сделали из Каспия. Россияне направили свои ракеты в Хмельницкую область в район Староконстантинова.

Ранее, около 13 часов оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами. Как сообщалось, враг запустил две крылатые ракеты "Калибр" , все они были сбиты в Винницкой области.

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