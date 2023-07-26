Предположительно, пуски ракет противник осуществлял с подводной лодки, отметили в Воздушных силах.

В среду днем, 26 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине из акватории Черного моря, применив две крылатые ракеты "Калибр".

Обе вражеские ракеты сбили в Винницкой области, сообщили Воздушные Силы Вооруженных сил Украины. "Около 13 часов 26 июля 2023 года противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр"... Предположительно, пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки", - говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что "Калибры" вошли в наше воздушное пространство с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.

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26 июля около 14 часов почти во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили, что тревогу объявили, поскольку российские захватчики запустили крылатые ракеты.

Также стало известно, что с аэродрома "Оленья", который находится в Мурманской области России, вылетела группа бомбардировщиков противника Ту-95МС, в которую входили 12 бортов.

Стоит отметить, что россияне уже много раз били по украинской земле разными ракетами, есть много жертв, разрушений и пострадавших. Нашим воинам уже удалось ликвидировать более 1 300 ракет захватчиков.

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