Сообщается о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей.

Во время последней атаки России 1 января обломки сбитых дронов-камикадзе Shahed упали в нескольких населенных пунктах Киевской области.

Как сообщает Киевская областная военная администрация, уже известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей.

"Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары оперативно ликвидированы", - говорится в сообщении.

В администрации заявили, что жертв и пострадавших нет:

"Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий воздушной атаки. Спасибо нашим военным за надежную защиту!".

Атака России 1 января

Как писал УНИАН, днем 1 января РФ атаковала Украину дронами и ракетами, был зафиксирован "прилет" в Сумской области.

Сообщалось, что в результате удара российского БпЛА в Сумской области от полученных травм скончалась в больнице 52-летняя женщина, тело 40-летнего мужчины достали из-под завалов, еще одна женщина травмирована.

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