Во время последней атаки России 1 января обломки сбитых дронов-камикадзе Shahed упали в нескольких населенных пунктах Киевской области.
Как сообщает Киевская областная военная администрация, уже известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей.
"Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары оперативно ликвидированы", - говорится в сообщении.
В администрации заявили, что жертв и пострадавших нет:
"Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий воздушной атаки. Спасибо нашим военным за надежную защиту!".
Атака России 1 января
Как писал УНИАН, днем 1 января РФ атаковала Украину дронами и ракетами, был зафиксирован "прилет" в Сумской области.
Сообщалось, что в результате удара российского БпЛА в Сумской области от полученных травм скончалась в больнице 52-летняя женщина, тело 40-летнего мужчины достали из-под завалов, еще одна женщина травмирована.