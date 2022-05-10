Стрельба ракетой "Оникс" по наземным целям может быть свидетельством недостатка "Калибров"

Армия РФ уже окончательно перешла на экономию специализированных крылатых ракет, все более активно используя противокорабельные ракеты для обстрела наземных гражданских объектов в Украине.

Для этого рашисты используют комплекс береговой обороны "Бастион" со сверхзвуковыми ракетами "Оникс".

Возможности комплекса "Бастион" и ракет "Оникс"

Как и абсолютное большинство решительного оружия ракета Оникс создавалась во времена СССР. Разработка этой противокорабельной ракеты с индексом П-800 началась в 1981 году. В 1987 уже было проведено первое "бросковое" испытание, но впоследствии развал Союза и 90-е годы затормозил проект. Его спас лишь продажа в 1998 году ракеты Индии под видом совместной разработки - BrahMos.

Лишь после этого в 2002 году ракета "Оникс" была принята на вооружение РФ. Но ее доводка продолжалась еще около 5 лет, пока ракета получила вертикальный старт, что позволило ей стартовать из универсальных пусковых установок шахтного типа. Кроме того, существует вариант ракеты для запуска с подлодок и самолетов.

Именно в таком виде она стала одной из основных противокорабельных ракет на военно-морских флотах РФ. Также в 2010-х годах "Оникс" был выбран для вооружения берегового ракетного комплекса "Бастион", который в РФ начали активно производить и поставили на Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанские флоты.

В целом, "Бастион" - абсолютно классический комплекс из нескольких пусковых, машин управления, обеспечения и транспортно-заряжающих машин. В его составе нет собственных средств обнаружения кораблей, поэтому он опирается на информацию от других средств разведки и мониторинга, которые должны передать информацию о типе и координатах цели.

Важное отличие от многих других противокорабельных ракет, то что "Оникс" сверхзвуковая на всех участках полета и имеет скорость до 2,6 Маха, которая обеспечивается прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Платой за скорость традиционно стала дальность, составляющая 300 км по комбинированной траектории, когда ракета большую часть времени летит на большой высоте для экономии топлива, а снижается только перед непосредственной атакой.

Якобы в 2019 году начались испытания "Оникс-М" - с дальностью полета 800 км, достигнутой уменьшением веса электроники и заменой топлива. Тогда сообщалось о первых "бросковых пусках", что говорит лишь о начале многолетнего цикла испытаний.

Противокорабельной ракетой по наземной цели

Поскольку "Оникс" это противокорабельная ракета с классической системой поиска и наведения с помощью радиолокационной головки, то ее использование против наземных целей было крайне ограничено. Но в конце 2021 году было сообщено, что "Оникс" теперь может использоваться по наземным целям.

Скорее всего, это связано с добавлением к ракете спутниковой системы навигации и ракета просто падает в определенную точку координат. Это и позволяет военным преступникам из 15-й отдельной береговой ракетной бригады армии РФ из оккупированного Крыма обстреливать Одессу, до которой с мыса Тарханкут 180 км.

В то же время использование ракет "Оникс" для уничтожения наземных целей может свидетельствовать о нехватке более приспособленных к таким задачам ракет "Калибр". По крайней мере, "Оникс" - более дорогая и менее точная в случае использования против наземных целей.

Характеристики ракеты "Оникс"