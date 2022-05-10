Армия РФ уже окончательно перешла на экономию специализированных крылатых ракет, все более активно используя противокорабельные ракеты для обстрела наземных гражданских объектов в Украине.
Для этого рашисты используют комплекс береговой обороны "Бастион" со сверхзвуковыми ракетами "Оникс".
Возможности комплекса "Бастион" и ракет "Оникс"
Как и абсолютное большинство решительного оружия ракета Оникс создавалась во времена СССР. Разработка этой противокорабельной ракеты с индексом П-800 началась в 1981 году. В 1987 уже было проведено первое "бросковое" испытание, но впоследствии развал Союза и 90-е годы затормозил проект. Его спас лишь продажа в 1998 году ракеты Индии под видом совместной разработки - BrahMos.
Лишь после этого в 2002 году ракета "Оникс" была принята на вооружение РФ. Но ее доводка продолжалась еще около 5 лет, пока ракета получила вертикальный старт, что позволило ей стартовать из универсальных пусковых установок шахтного типа. Кроме того, существует вариант ракеты для запуска с подлодок и самолетов.
Именно в таком виде она стала одной из основных противокорабельных ракет на военно-морских флотах РФ. Также в 2010-х годах "Оникс" был выбран для вооружения берегового ракетного комплекса "Бастион", который в РФ начали активно производить и поставили на Черноморский, Балтийский, Северный и Тихоокеанские флоты.
В целом, "Бастион" - абсолютно классический комплекс из нескольких пусковых, машин управления, обеспечения и транспортно-заряжающих машин. В его составе нет собственных средств обнаружения кораблей, поэтому он опирается на информацию от других средств разведки и мониторинга, которые должны передать информацию о типе и координатах цели.
Важное отличие от многих других противокорабельных ракет, то что "Оникс" сверхзвуковая на всех участках полета и имеет скорость до 2,6 Маха, которая обеспечивается прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Платой за скорость традиционно стала дальность, составляющая 300 км по комбинированной траектории, когда ракета большую часть времени летит на большой высоте для экономии топлива, а снижается только перед непосредственной атакой.
Якобы в 2019 году начались испытания "Оникс-М" - с дальностью полета 800 км, достигнутой уменьшением веса электроники и заменой топлива. Тогда сообщалось о первых "бросковых пусках", что говорит лишь о начале многолетнего цикла испытаний.
Противокорабельной ракетой по наземной цели
Поскольку "Оникс" это противокорабельная ракета с классической системой поиска и наведения с помощью радиолокационной головки, то ее использование против наземных целей было крайне ограничено. Но в конце 2021 году было сообщено, что "Оникс" теперь может использоваться по наземным целям.
Скорее всего, это связано с добавлением к ракете спутниковой системы навигации и ракета просто падает в определенную точку координат. Это и позволяет военным преступникам из 15-й отдельной береговой ракетной бригады армии РФ из оккупированного Крыма обстреливать Одессу, до которой с мыса Тарханкут 180 км.
В то же время использование ракет "Оникс" для уничтожения наземных целей может свидетельствовать о нехватке более приспособленных к таким задачам ракет "Калибр". По крайней мере, "Оникс" - более дорогая и менее точная в случае использования против наземных целей.
Характеристики ракеты "Оникс"
- Длина: до 8,6 м
- Масса ракеты: 3000 кг.
- Максимальная скорость: 2,6 Маха
- Дальность действия: 300 км
- Масса боевой части: 300 кг