Согласно опубликованным данным, разговор состоялся 7 апреля. Кадровый российский военный "Ростов" приказал боевику "ДНР" Чепишко открыть огонь по координатам, где базировались другие боевики.

Украинская контрразведка осуществила радиоперехват переговоров боевиков "ДНР" с российскими кураторами. Фрагмент записи оказался в распоряжении УНИАН.

Во время разговора «Ростов» - куратор от РФ, кадровый военнослужащий РФ, майор, командир ГСАДН (базируется в Новоазовске), дает координаты и приказывает открыть по ним огонь боевику "ДНР" Чепишко А.В. – первому замначальнику штаба ГСАДН (гаубичный самоходный артиллерийский дивизион). Но в ходе разговора выясняется, что по этим координатам базируются боевики.

Приводим расшифровку разговоров.

Разговор «Ростова» с Чепишко, 7 апреля в 12:42

Чепишко: Да, слушаю.

Ростов: Узнал?

Ч: Алло, повторите, не услышал.

Р: Алло! Это я! Узнал, нет?

Ч: Понял.

Р: Звони своим ребятам, подымай их, работа будет сейчас.

Ч: Понял, хорошо.

Р: Звони на первое хозяйство, быстро подымай их, сейчас будете работать. Минут 10 давай.

Ч: Принял, хорошо.

Р: Все, доложишь.

После этого Чепишко позвонил боевику Демичу Н.В. (позывной «Чаган»), командиру орудия второго расчета.

Чепишко: Алло, Чаган! Поднимай парней. На «хоботах» (ствольная артиллерия – ред.) быстро поднимай!

Демич: Алло! Што-што? Не услышал.

Ч: Быстро поднимай парней, 10 минут готовность. Расчеты на боевую.

Д: Понял, понял.

Ч: Сейчас получу цели и в работу.

Д: Хорошо, есть, я услышал.

Ч: Как будут готовы ваши доложи.

Разговор боевика Чепишко и куратора от РФ "Ростова":

Чепишко: Ало, товарищ командир, расчеты готовы.

"Ростов": Так, слушай сюда, давай два «хобота» в работу по полной, плотненько должны отработать, понял?

Ч: Принял, понял

Р: Так, смотри, первая цель, пишешь? 24284 на 10108. Вторая – 24451 на 09840. Записал?

Ч: Да

Р: Так, смотри, беглым, половину БК. Принял?

Ч: Да, беглым работает, принял.

Р: Все, давай, выполнять.

В следующем разговоре боевик Чепишко возмущается, что россияне требуют нанести удары по "своим".

Чепишко: Алло, товарищ командир! Так это же наши!

"Ростов": Та тебе не насрать - наши не наши! Приказ есть - выполняй!

Ч: Первая цель - это "Варяг".

Р: Да мне по**й кто. У тебя есть приказ. Выполнять!

Ч: Та бл*, мы же своих накроем.

Р: Слушай сюда! Они мясо. Их не жалко. Или ты хочешь на их место? Нашим нужна война? Они ее получат. А наши, которые на "ленте" (граница между РФ и оккупированными территориями, - ред.), смогут наконец-то полноценно зайти. Ты меня понял?

Ч: Да, но парней жалко...

Р: Жалко у пчелки. На укропов спишем. Потом разберемся с их семьями. Главное начать активную стадию. На войну спишем.

Ч. Понял. Выполняю.

Далее Чепишко передает координаты и приказ открыть огонь Демичу. Тот приказ "принимает"

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Авторы: Тарас Сидоржевский, Александр Топчий