Законопроект поддержали 338 депутатов.

Верховная Рада поддержала законопроект о предоставлении возможности территориальной обороны выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий (№6521).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за принятие законопроекта №6521 в целом проголосовали 338 депутатов при минимально необходимых 226.

Законопроектом предусмотрено предоставление возможности осуществлять выполнение задач территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.

Так, терроборона сможет выполнять задачи вместе с другими группировками войск (сил) или/или группировками объединенных сил, предназначенных для ведения военных (боевых) действий, отпора вооруженной агрессии против Украины в районах ведения военных (боевых) действий.

Решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных (боевых) действий принимается Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Ранее сообщалось, что добровольцев терробороны на освобожденных от оккупантов территориях призвали сосредоточить оружие в местах его хранения. Об этом в своем обращении к добровольцам Сил ТрО и командиров ДФТГ заявил командующий Силами Территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин.

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