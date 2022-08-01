Есть информация о нескольких лицах о причастности к этому преступлению, однако генпрокуратура должна получить неопровержимые доказательства для привлечения преступника к ответственности.

Личность виновного в пытках украинского военного еще окончательно не установлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По словам новоназначенного генпрокурора Украины Костина, информацию по расследованию убийства украинских военнопленных в Еленовке он получает каждые три часа.

"По предварительным выводам международных экспертов, для убийства наших военнопленных в Еленовке было использовано термобарическое оружие", - сообщил он.

Также он рассказал о расследовании пыток и кастрации украинского военного.

"Есть информация о нескольких лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Однако окончательно личность еще не установлена. Мы должны получить неопровержимые доказательства для привлечения виновного к ответственности", - отметил он.

По его информации, одной из версий смерти Андрея Вадатурского является целенаправленное убийство.

"Сейчас опрошено более 50 свидетелей. Офис генпрокурора обнародует более подробную информацию, когда она будет в наличии", - отметил Костин.

Напомним, на днях сетью разлетелись шокирующие кадры пытки и убийства украинского военнопленного.

На опубликованном видео российский оккупант отрезает гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Личность самого палача в соцсетях оперативно установили.

Офис генпрокурора сообщил, что начато уголовное производство после появления видео с пытками украинского военнопленного (производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

В частности, в ЕРДР внесены сведения по результатам обработки видео, на котором лица в форме военнослужащих вооруженных сил РФ пытают пленного в форме военнослужащего ВСУ.

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