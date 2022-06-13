Захоронение семи расстрелянных мирных жителей обнаружено рядом с селом Мироцкое.

В Бучанском районе обнаружили еще одно массовое захоронение расстрелянных российскими захватчиками мирных жителей.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в социальной сети Facebook.

"7 простых граждан россияне пытали, а потом жестоко казнили выстрелами в голову", - написал Небытов и опубликовал фото с места захоронения мирных жителей.

По его словам, массовое захоронение расстрелянных мирных жителей на позициях солдат Российской Федерации выявлено рядом с селом Мироцкое, Бучанского района.

"У многих жертв были связаны руки и прострелены колени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших. Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области!",- подчеркнул Небытов.

Он добавил, что за каждую униточженную жизнь, за боль и страдания украинцев, за разрушение наших городов и поселков оккупанты должны ответить.

Как писал УНИАН, тела замученных россиянами мирных украинцев находили во всех временно оккупированных населенных пунктах Киевщины. По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1314 местных жителей, убитых российскими оккупантами.

Следователи до сих пор не смогли установить личности более 200 убитых российскими оккупантами мирных жителей Киевской области.

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