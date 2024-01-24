Издание сделало удручающий вывод, почему Россия 23 января смогла нанести такие разрушения Харькову.

Журналист испанской газеты El País стал случайным свидетелем хитрого ракетного удара России по Украине 23 января.

Еженедельник предположил, почему в этот страшный день врагу удалось нанести столь сильные разрушения Харькову вместе с жертвами. Пишет, что воздушная оборона Украины занималась другими целями. Россия сначала запустила крылатые ракеты Х-101 и Х-555 с Каспийского моря, а затем подгадала время, чтобы ударить баллистическими "Искандерами", заявляет газета.

Там приводят комментарий представителя киевской военной администрации Михаила Шаманова. Последний говорит, что Россия во вторник реализовала почти одновременный пуск различных ракет как с земли, так и с воздуха, в отличие от тактики, которая наблюдалась в предыдущие месяцы, когда ракеты запускались разными волнами. 23 января боеголовки летели из пяти регионов России, уточнил он.

Видео дня

El Pais анализирует, что Россия запустила первую волну ракет Х-101 и Х-555 с Каспийского моря: ориентировочно в 6:30 утра, когда они были над воздушным пространством Украины, из российских Белгородской и Воронежской областей были запущены баллистические ракеты "Искандер". По словам Шаманова, "Искандер" достиг воздушного пространства Киева, когда украинская противовоздушная оборона как раз сбивала ранее запущенные крылатые ракеты. В тот момент журналист El País стал свидетелем нескольких последовательных взрывов, которые прогремели из разных мест в Киеве.

Как известно, Харьков - прифронтовой город Украины, который находится всего в 25 милях от российской границы. Силы ПВО ВСУ смогли защитить Киев на 100%, однако так не случилось с другим упомянутым городом-миллионником.

"Близость к российской территории делает его более уязвимым, но на этот раз по городу ударили не только обычные ракеты С-300 и С-400, выпущенные из соседнего Белгорода, но и "Искандер" и крейсерское Оружие Х-22, запущенные с бомбардировщиков в Брянской и Орловской областях. Именно это стало причиной большинства разрушений в городе", - пишет El País.

Последствия страшного удара по Харькову

Россия ударила по городам Украины различными типами ракет включая баллистику утром 23 января (враг запустил 12 ракет "Искандер-М", силы ПВО смогли сбить 5 из них). Тогда от удара очень сильно пострадал Харьков, враг нанес несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города.

По состоянию на вечер 23 января местные власти сообщали о гибели 8 человек, которых спасатели нашли под завалами разрушенной многоэтажки. Среди жертв РФ оказалась 8-летняя девочка.

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