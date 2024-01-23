В результате утреннего удара по городу погибли уже 8 человек.

В результате утреннего обстрела Харькова погибла 8-летняя девочка. Ее тело достали из-под завалов разрушенной многоэтажки.

Об этом сообщили в ГСЧС. Всего сейчас известно о 8 погибших и 60 пострадавших (в том числе 6 детей) в городе. Продолжаются спасательные работы.

Начальник следственного управления ГУНП Харьковщины Сергей Болвинов уточнил, что вероятнее всего, этот ребенок-дочь погибшей женщины, которую нашли под завалами ранее.

"Продолжаем проверку, чтобы подтвердить личности женщины и девочки, спасательная операция продолжается. Искренние соболезнования родственникам погибших", – добавил он.

Впоследствии эту информацию в комментарии "РБК-Украина" подтвердил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Женщине было 35 лет, ее тело деблокировали около 17:30.

"Отец девочки жив, его также достали из-под завалов", – добавил Чубенко.

Мэр Харькова Игорь Терехов говорит, что под завалами разрушенного дома могут находиться еще 3-4 человека.

Удар по Харькову: основное

Утром оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. По предварительной информации, били ракетами Х-22. В результате обстрела были разрушены жилые дома и разбиты автомобили.

Отмечалось, что из руин достали мужчину. Тогда он подчеркнул, что его жена и ребенок все еще находятся под завалами.

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