В рамках этих учений наши защитники получают жизненно важные навыки, чтобы быть эффективными во время боевых действий.

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали кадры тренировок украинских военных под руководством британских инструкторов. В рамках этих учений наши защитники получают жизненно важные навыки, чтобы быть эффективными в боевых действиях на передовой.

Соответствующее видео обнародовали на Facebok-странице ведомства.

Как отмечается в сообщении, учениями наших военных занимается личный состав полка Королевских Воздушных сил ВС Великобритании. Суммарно 10 000 украинцев с незначительным военным опытом, или без него, пройдут "солдатскую подготовку".

На реализацию этой программы правительство Великобритании выделило 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, включающая более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и реактивных систем залпового огня M270.

Около 1050 британских военнослужащих будут привлечены во время выполнения программы, которая будет проходить на объектах Министерства обороны на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Соединенного Королевства. Каждый курс продлится несколько недель и будет проводиться подразделениями 11-й бригады содействия силам безопасности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что эта новая амбициозная программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией.

Как УНИАН уже писал, до проведения учений в Великобритании присоединились и другие международные партнеры Украины – Канада, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды.

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