Россия уже готовит "пятую колонну" для будущих парламентских выборов в Украине.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Кремль хочет устроить в Украине гражданское противостояние. По его словам, российские аналитики разработали план дестабилизации Украины во время войны на истощение, так как без "хаотизации" достижение военных целей РФ невозможно.

Как написал Данилов в своей колонке для "Украинской правды", идеальная ситуация для российского диктатора Владимира Путина — это возвращение Украины в состояние анархии, в котором она оказалась в 1917-1921 годах.

Данилов заявил, что враг максимально активизирует военное давление на ключевых участках фронта, параллельно через социальные сети разгоняются панические настроения об "огромных потерях", "провале мобилизации", "военной коррупции" и "исчерпании человеческого ресурса".

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Кроме того, еще одним шагом который влияет на дестабилизацию общества, Данилов назвал ракетный террор в зимний период.

"Все эти мероприятия в комплексе должны создать негативный общественный фон, посеять уныние и депрессию, увеличить количество готовых к компромиссам и уменьшить тех, кто уверен в победе, подвести к мысли о необходимости замены власти. Создание для центральной власти условий невозможности дальнейшего удержания ситуации под контролем и угроза социального взрыва в столице, а также распространение протестов на регионы – смена власти", - смказал Данилов.

Он отметил, что для РФ гражданское противостояние в Украине – наиболее предпочтительный сценарий, однако и выборы для этого тоже пригодятся.

"По российскому замыслу, в результате выборов удастся возродить и провести в украинский парламент "пятую колонну", избирательный список которой формируется у нас на глазах из разных "коуч-диверсантов", "специалистов" по "хорошим русским", защитников русского языка, "женщин за мир" и "мужчин против войны", - заявил секретарь СНБО.

Все это, по его мнению, должно привести к подрыву внутреннего единства в Украине, что разрушит поддержку Запада и подорвет моральный дух Сил обороны.

"Ни одна новая властная команда, по мнению путинских аналитиков, не сможет в короткое время ликвидировать политический раскол, реализовать реформы и сохранить поддержку Запада, который будет поставлен перед фактом невозможности поддержки контактов с властью, которая находится в состоянии перманентной турбулентности и хаоса управления. Следовательно, остается единственный выход для Брюсселя и Вашингтона – обращение в Москву с признанием собственных ошибок в украинском вопросе и де-юре признания прав России в Украине как исключительно зону российских интересов", — подчеркнул он.

Резюмируя, Данилов написал, что все это — пока фантазии Кремля, однако недооценивать угрозу не стоит, а украинские спецслужбы уже работают над противодействием.

Плані России устроить хаос в Украине

Ранее о намерении РФ посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, новый российский план дезинформации имеет кодовое название "Майдан 3", отсылаясь на центральную площадь Киева, которая была очагом восстаний в 2004 и 2014 годах. Последний сыграл решающую роль в свержении пророссийского экс-президента Виктора Януковича.

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