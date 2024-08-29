Было обещание России сделать "зеленый коридор" для украинских воинов, но по ним открыли огонь.

Трагедия под Иловайском (Донецкая область) показала, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Об этом написал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в Facebook.

Он отмечает, что сегодня, 29 августа, исполняется десять лет с тех пор, как Украину ошеломило страшное известие о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через поле подсолнечника. По его словам, потому традиционным символом памятного дня стал подсолнечник. При этом напомнил, что были договоренности о выходе украинских военных "зеленым коридором", но они были расстреляны.

"Тогда эти события стали огромным уроком – Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним – это ловушка", - подчеркнул Буданов.

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Он напомнил, что в августе 2014 года под городом Иловайск развернулось одно из самых страшных для украинского войска битв в войне с решистской нечистью, которая длилась почти месяц.

"Она превратилась в самую масштабную трагедию времен АТО (ООС). В огневом мешке оказались организованные колонны украинских бойцов, которые начали выходить так называемым "зеленым коридором". На самом же деле коридор стал дорогой смерти. Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести", - написал Буданов.

При этом подчеркнул, что месть за убитых будет обязательно.

Война в Украине - последние новости

Forbes писал, что украинский отвлекающий маневр в Курской области провалился.Наступление в Курской области не только не привело к передислокации некоторых российских сил из Донецка, но и усугубило нехватку украинских сил в регионе.

В DeepState оценили ситуацию на Покровском направлении как критическую, поскольку россияне быстро продвигаются и уже осложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.

Кроме того, российские оккупационные войска сейчас контролируют примерно 40% города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

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