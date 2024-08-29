Трагедия под Иловайском (Донецкая область) показала, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Об этом написал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в Facebook.
Он отмечает, что сегодня, 29 августа, исполняется десять лет с тех пор, как Украину ошеломило страшное известие о коварном расстреле украинских военных, путь которых пролегал через поле подсолнечника. По его словам, потому традиционным символом памятного дня стал подсолнечник. При этом напомнил, что были договоренности о выходе украинских военных "зеленым коридором", но они были расстреляны.
"Тогда эти события стали огромным уроком – Путину ни за что нельзя доверять, любой компромисс с ним – это ловушка", - подчеркнул Буданов.
Он напомнил, что в августе 2014 года под городом Иловайск развернулось одно из самых страшных для украинского войска битв в войне с решистской нечистью, которая длилась почти месяц.
"Она превратилась в самую масштабную трагедию времен АТО (ООС). В огневом мешке оказались организованные колонны украинских бойцов, которые начали выходить так называемым "зеленым коридором". На самом же деле коридор стал дорогой смерти. Российские войска нарушили договоренности и открыли огонь на уничтожение колонны на марше. Сотни военных и добровольцев погибли, десятки пропали без вести", - написал Буданов.
При этом подчеркнул, что месть за убитых будет обязательно.
Война в Украине - последние новости
Forbes писал, что украинский отвлекающий маневр в Курской области провалился.Наступление в Курской области не только не привело к передислокации некоторых российских сил из Донецка, но и усугубило нехватку украинских сил в регионе.
В DeepState оценили ситуацию на Покровском направлении как критическую, поскольку россияне быстро продвигаются и уже осложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.
Кроме того, российские оккупационные войска сейчас контролируют примерно 40% города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.