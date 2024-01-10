Он обратил внимание на слова генерала Виктора Муженко.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал слухи о "ссоре" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Он акцентировал, что эта история "раздута" третьими лицами, а ее главные персонажи (Зеленский с Залужным) никогда публично не подтверждали, что между ними есть какой-то конфликт. Дикий в интервью "Тижню" напомнил, что сейчас в Украине существуют более актуальные проблемы.

"И я сейчас не о персоналиях. У нас конфликт между гражданской властью и армией как институтом. Наша армия успешно держится два года с участием Валерия Залужного и миллиона человек в пикселе. Каждый делает свою работу", - указал он.

Военный напомнил, что Залужного как главнокомандующего можно изменить, если появиться лучший кандидат на его должность, однако пока что такового нет. Также он обратил внимание на слова генерала Виктора Муженко. Последний в интервью BBC (материал вышел 1 декабря 2023 года) также вспоминал об этих слухах.

"Виктор Муженко на пике истории о якобы конфликте наших лидеров вышел с большим интервью о том, какой должна быть наша стратегия. Пусть сначала ответит за Иловайск, а дальше я послушаю его мысли о стратегии. Потому что это откровенно было похоже на забавную заявку на место, которое, по его мнению, могло освободиться", - заявил Дикий.

Слухи о ссоре Зеленского и Залужного распространили западные СМИ

В 2023 году соответствующий материал опубликовал британский журнал The Economist. В своей статье он утверждал, что отношения между Зеленским и Залужным стали "ужасными". Со ссылкой на "высокопоставленный источник в правительстве" Economist писал, что "черная кошка" между Зеленским и Залужным пробежала через "неудачное" контрнаступление армии Украины.

В то же время представитель Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эти утверждения и заявил, что информация журнала не соответствует действительности.

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