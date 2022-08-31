Но главное, считает журналист, заключается в том, что что теперь "носителями победы" являются не "кадыровцы".

Президент РФ Путин выбрал себе нового "любимчика" - главу Росгвардии Виктора Золотова. А министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу теперь "плачет в сторонке", ведь он перестал быть "фаворитом" диктатора.

Об этом в своем новом видео рассказал журналист Роман Цимбалюк.

По его мнению, теперь главным генералом и "любимчиком" Путина будет не Шойгу, а Золотов. Последний уже выступил перед диктатором с докладом. В нем он рассказал о роли Росгвардии в полномасштабном вторжении РФ в Украину. По словам Цимбалюка, слова Золотова о многом говорят.

Відео дня:

"Из этого доклада следует, что теперь даже не "кадыровцы" являются главными "подносителями победы" Путину", - отметил журналист.

Цимбалюк напомнил о том, как росгвардейцев "тепло встретили" в Украине, когда те оказались под Харьковом. По словам журналиста, российских военных на нашей земле ждет только смерть.

Интересно то, что Золотов, как отметил Цимбалюк, "поймал звезду". А сам Путин не замечает противоречий в "победных" заявлениях главы Росгвардии. Но самое главное, отметил журналист, заключается в том, что теперь "носителями победы" являются не "кадыровцы".

Золотов, как заявил Цимбалюк, является "кремлевским старцем" и он едва ли сможет поднять шансы Росгвардии на выживание. В своем докладе, к слову, он совсем не говорил о Шойгу. Это значит, что министра обороны попросту "вычеркнули" и теперь он "плачет где-то в сторонке", резюмировал журналист.

Ранее УНИАН уже сообщал, что разведка Британии рассказала о насмешках, которые теперь приходится терпеть Шойгу. Офицеры над ним потешаются, ведь тот продемонстрировал неэффективное руководство.

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