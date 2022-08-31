Приписывая нужные РФ утверждения отдельным иностранным спикерам, Россия пытается создать иллюзию отсутствия поддержки Украины.

Российская пропаганда создает дезинформацию, переписывая старые новости западных медиа.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Так, российские СМИ распространили комментарий известного своей поддержкой российского диктатора военного аналитика США Скотта Риттера.

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Он заявил, что якобы разведка не предоставляет президенту США Джо Байдену достоверных данных по ситуации в Украине. Поэтому Байден, которого ввели в заблуждение, не понимает, что американская помощь не поможет Украине в войне против России.

Специалисты ЦПД выяснили, что на самом деле это искаженный пересказ новости, которую еще 30 марта сообщили западные издания (NBC, National Post) со ссылкой на данные американской разведки.

"Речь шла о том, что окружение Путина намеренно дезинформирует его относительно положения дел на фронте, поскольку боятся говорить о поражениях войск РФ в войне против Украины", – отметили в ЦПД.

Эксперты объясняют: приписывая нужные РФ утверждения отдельным иностранным спикерам, Россия пытается создать иллюзию отсутствия поддержки Украины в США.

"Но, по данным последнего опроса Ipsos, 53% американцев высказались за поддержку Украины до победы", – акцентируют ЦПД.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали имена лояльных западных "экспертов", через которых РФ пытается продвигать нарратив о своей "неизбежной" победе и необходимости Украине идти на уступки.

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